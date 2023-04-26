ترويج ” القرقوبي ” يجر ثلاثة أشخاص للإعتقال بسلا

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج 38.040 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي متلبسا بمحاولة تسليم هذه الشحنة من المؤثرات العقلية لفائدة باقي المشتبه فيهما، وذلك على مستوى منطقة عين عتيق بضواحي مدينة تمارة.

وقد أسفرت عملية الضبط المنجزة في هذه القضية عن حجز 38.040 قرص طبي مخدر، من بينها 15.960 قرص من نوع “نورداز”، و22.080 قرص طبي من نوع “زيبام”، فضلا عن حجز مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه يشكل المقابل المالي لهذه الشحنة المحجوزة من المؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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