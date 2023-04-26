طنجة.. تزوير شواهد ودبلومات ووثائق إدارية بمقابل مادي

2023-04-26 / 19:18
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و45 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في تزوير شواهد ودبلومات تعليمية ووثائق إدارية وعرضها للاستعمال بمقابل مادي.

وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيهما جرى خلال عملية أمنية تم تنفيذها بوسط مدينة طنجة، حيث تم ضبطهما متلبسين بحيازة مجموعة من دبلومات مزورة تصدرها مدارس للتكوين المهني الخاص، فضلا عن حجز كشوفات للنقط وشواهد اعتماد مهنية مزيفة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز مجموعة إضافية من الشواهد المدرسية والجامعية المزورة، فضلا عن كشوفات للنقط تحمل هويات الغير، وكذا شواهد مزورة وأخرى تخص أداء الضريبة السنوية على المركبات، كما تم حجز أختام مزيفة ومعدات معلوماتية تستعمل في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫6 تعليقات

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل واش احنا ناقصين زايدينها بالتزوير الشواهيد الله ايغرقليهم اشقف

  2. حتا هاد الناس الي كيشريو الشواهيد مزورة كيغش راسهم او معيقينش الله يهديهم

  3. كما يقال من زرع حصد اولي كيزرع الخير كيحصدو اولي كيزرع الشر كيحصدو او هدو مختروش الزريعة انتاع الخير راهم يحصد زريعت الشر والعيادو بالله

  4. ياربي السلامة والله الناس مبقا عندها اكرام انتاع الدمير ألله يسترنا من هد الوقت الي اكتر فيه الشر اعلا الخير

  5. يوما ما ربما سنكتشف طبيبا مزورا يفصل ويخيط ف البشر المهم قضايا كتيرة مثل هده تكشف حجم الطمع والجشع لبعض البشر يجب البحث في متل هده القضايا التي تهز صورة تعليم المغرب

  6. مكين لاش من اطريق التزوير اطريقها باين امنين اومنين مكين مااحسن من طريق الموستقيم

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