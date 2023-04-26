طنجة.. تزوير شواهد ودبلومات ووثائق إدارية بمقابل مادي

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و45 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في تزوير شواهد ودبلومات تعليمية ووثائق إدارية وعرضها للاستعمال بمقابل مادي.

وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيهما جرى خلال عملية أمنية تم تنفيذها بوسط مدينة طنجة، حيث تم ضبطهما متلبسين بحيازة مجموعة من دبلومات مزورة تصدرها مدارس للتكوين المهني الخاص، فضلا عن حجز كشوفات للنقط وشواهد اعتماد مهنية مزيفة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز مجموعة إضافية من الشواهد المدرسية والجامعية المزورة، فضلا عن كشوفات للنقط تحمل هويات الغير، وكذا شواهد مزورة وأخرى تخص أداء الضريبة السنوية على المركبات، كما تم حجز أختام مزيفة ومعدات معلوماتية تستعمل في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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