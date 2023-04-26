مانشستر يونايتد وتشيلسي يتربصان بأشرف حكيمي

2023-04-26 / 18:46
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هبة بريس : القسم الرياضي

يتربص ناديا مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيان بالدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي لضمه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة “ثيم تالك” البريطانية أن اليونايتد وتشيلسي يرغبان في التعاقد مع أشرف حكيمي للاستفادة من خدماته، خاصة وأنه يعد من أفضل الأظهرة في العالم خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا لنفس المصدر فإن باريس سان جيرمان أضحى منفتحا على امكانية بيع أشرف حكيمي مستقبلا، رغبة من النادي في إحداث ثورة على مستوى التركيبة البشرية للفريق، في ظل استمرار الاخفاقات القارية.

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