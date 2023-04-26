“مطار الرشيدية” استقبل أزيد من 15 ألف مسافر إلى متم مارس الماضي

2023-04-26 / 18:45
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هبة بريس _ الرباط

استقبل مطار مولاي علي الشريف بالرشيدية 15 ألف و 902 مسافرا خلال الربع الأول من السنة الجارية، حسب ما أعانه المكتب الوطني للمطارات.

وأضاف المصدر أن هذا العدد من المسافرين يشكل معدل استرداد قدره 144 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وهي الفترة التي استقبل خلالها هذا المطار 11 ألف و 32 مسافرا.

وحسب نفس المصدر فقد استقبلت هذه المنصة المطارية خلال شهر مارس وحده، 4860 مسافرا، مقابل 4593 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بمعدل استرداد بلغت نسبته 106 في المائة.

سجلت العديد من المطارات معدلات نمو مضاعفة خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019. وهي مطارات طنجة (42٪) ووجدة (38٪) وأكادير (14٪) والناظور (14٪) ومراكش (13٪).

وعلى المستوى الوطني، فقد سجلت مطارات المملكة خلال الربع الأول من سنة 2023، حجم حركة تجارية بلغ 5.912.986 من المسافرين، عبر 46.313 رحلة جوية، أي بنسبة نمو لحركة النقل الجوي التجاري تقدر بـ 5 في المائة، وبمعدل استرجاع لحركة الطائرات يقدر بـ 96 في المائة، وذلك مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

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