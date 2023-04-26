بوريطة يتباحث مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أنغولا

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أنغولا، كارولينا سيركويرا.

وتم خلال هذا اللقاء بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية أنغولا، وإرساء السلام بالقارة الإفريقية، وتنمية البلدان الإفريقية.

وفي تصريح للصحافة عقب محادثاتها مع بوريطة، أكدت السيدة سيركويرا على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين في ما يتصل بالتكوين والتعليم والأسمدة والأدوية، مبرزة ضرورة التشاور من أجل النهوض بالسلم في إفريقيا، وبناء قارة قادرة على الدفع بالتنمية في بلدانها.

من جهة أخرى، ذكرت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أنغولا بالتوقيع على اتفاق مع مجلس النواب المغربي بهدف تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين.

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