مشاريع قوانين تحمي الأطباء والممرضين ..وماذا عن ” الغير ” ؟؟

هبة بريس _ عبد الله عياش

قدم وزير الصحة و الحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء من أجل الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، مشروع قانون يقضي بحماية الأطر الطبية من خطر الاعتداءات.

وقال وزير الصحة أن مشروع قانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، سيقوي ضمانات الحماية القانونية للأطر الصحية، من خلال اعتبار كل تهديد أو اعتداء على مهنيي الصحة بمثابة تهديد أو اعتداء على المرفق الصحي و إضرار مباشر به.

و أضاف أن المجموعة الصحية الترابية ستقوم بمواكبة و مؤازرة مهنيي الصحة في حالة المتابعة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي و الحلول محله في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضده.

و أشار المسؤول الحكومي، إلى أن مشروع القانون سيحمي مهنيي الصحة من الامراض والاخطار المهنية التي يتعرضون لها خلال مزاولتهم لمهامهم .

القانون رقم 09.22 اثار نقاشا على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي حيث قال ” واش قانون 09.22 اللي غايوفر الحماية القانونية لمهنيي الصحة . واش زعما گاع المستخدمين منهم أطباء و تقنيين كايديرو خدمتهم كما يجب ، و من يحمي المرتفق الذي وصفتوه بالغير ، في حالة لم يتلقى علاجا أو إستقبالا أو عند غياب الطبيب في حالات نراها كثيرا .. قبل ان يصيف ” يجب أن تعرف أن للمواطن حقوق منها حق الصحة . ماشي فقط واجبات بقوانين.”

وفي تعليق اخر اكد متحدث أن ” جميع مستشفيات الدولة تستعين برجال الحموشي ..وفي كل تدخلاتهم تكون لصالح الشغيلة حتى ولو تعلق الأمر بتجاوز في حق المرتفق ” مضيفا ” الإعتداء ايضا يطال المواطن فمن يحميه ؟

وتفاعلا مع بعض التدوينات اكد مواطنون فيما معناه ان خالد ايت الطالب يحاول الهروب الى الامام اذ كان من الأجدر اعطاء أهمية كبرى للمنظومةالصحة التي تسير نحو الإفلاس ”

وحول النقاش دائما يرى اابعض ان ” المشاريع القوانين ” الجادة تستهدف بالإيجاب الجميع دون تغليب كفة على أخرى وان الجدوى منها هو التجويد وليس خلق الإستثناءات .

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