اعتقال قاصر انتهك حرمة مؤسسة تعليمية بسيدي سليمان

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي سليمان، زوال اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في انتهاك حرمة مؤسسة تعليمية وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت صورتين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر حيازة مجموعة من الأشخاص لأسلحة بيضاء وأدوات راضة أثناء تواجدهم بداخل مؤسسة تعليمية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوئها عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف أحدهم زوال اليوم الأربعاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه القاصر للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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