النصيري وأملاح مرشحان لجائزة “لاعب الشهر” في الدوري الإسباني

2023-04-26 / 16:59
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هبة بريس : القسم الرياضي

يتنافس الدوليان المغربيان يوسف النصيري، مهاجم اشبيلية وسليم أملاح، لاعب وسط ريال بلد الوليد على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أبريل الحالي.

وكشفت رابطة الدوري الإسباني عن قائمة المرشحين لهذه الجائزة، حيث ضمت كلا من يوسف النصيري، لاعب اشبيلية وسليم أملاح، لاعب بلد الوليد إنياكي ويليامس، لاعب أتلتيك بيلباو، ورونالد أراوخو، مدافع برشلونة وأنطونيو غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد وماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد وكانغ اين لي، لاعب ريال مايوركا.

ويأتي اختيار النصيري وأملاح ضمن المرشحين لجائزة لاعب الشهر بعدما قدموا مستويات مميزة مع فريقهما، في المباريات التي أقيمت شهر أبريل الحالي.

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