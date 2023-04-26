الحموشي يستقبل رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور

2023-04-26 / 16:45
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هبة بريس

استقبل المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ،بمكتبه بالرباط اليوم الأربعاء، السيد توماس هالدنوانغ، رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (bfv)، والذي كان مرفوقا بوفد من كبار مساعديه بهذا الجهاز الاستخباراتي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباحثات بين الجانبين تمحورت حول تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات الناجمة عن تصاعد الخطر الإرهابي، وكذا سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين على أسس متينة قوامها المصداقية والثقة والمصلحة المشتركة.

وتأتي هذه الزيارة، يضيف المصدر ذاته، لتأكيد الرغبة المشتركة للطرفين في تدعيم التعاون الأمني وتوطيد التنسيق الاستخباراتي في مجال مكافحة التهديدات التي تحدق بأمن البلدين، لاسيما في ظل المتغيرات المحورية التي تعرفها طبيعة الخطر الإرهابي والجريمة المنظمة.

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‫4 تعليقات

  2. الله ينصر سيدنا القائد الاعلا وعلا هدوء واستقرار هدا الوطن والله المعين علا من يحرس هدا الوطن

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