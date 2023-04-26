الرباط.. الأمن يستعمل سلاح “BOLAWRAP” لإيقاف “سارق”

هبة بريس - الرباط

اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن الرباط، صباح اليوم الأربعاء26 أبريل الجاري، لاستعمال منظومة السلاح البديل “BOLAWRAP” لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر متقدمة وعرّض عناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بمحاولة تعريض المارة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة سكين، مما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال جهاز السلاح البديل “BOLAWRAP” للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل ودرء الخطر الصادر عنه.

وقد مكن الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل من تفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفي الشرطة الذين شاركوا في التدخل، فضلا عن تحقيق النجاعة المطلوبة في عملية توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5