الرباط.. الأمن يستعمل سلاح “BOLAWRAP” لإيقاف “سارق”
اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن الرباط، صباح اليوم الأربعاء26 أبريل الجاري، لاستعمال منظومة السلاح البديل “BOLAWRAP” لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر متقدمة وعرّض عناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بمحاولة تعريض المارة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة سكين، مما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال جهاز السلاح البديل “BOLAWRAP” للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل ودرء الخطر الصادر عنه.
وقد مكن الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل من تفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفي الشرطة الذين شاركوا في التدخل، فضلا عن تحقيق النجاعة المطلوبة في عملية توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
13 تعليقات
أولا سيعاقب بتهمتين الأولى هو في حالة سكر والتانية في حوزته سلاح ابيض لهذا يجب على السلطات القضائية ان لا تتعاطف معه ومحاكمته على الفور.
المشكل الكبير والطامة الكبرى هي كثرت الفتاوي والجرائم والاسباب متعددة ومن ظمنها حبوب الهولسة وشرب الخمر التي أصبحت تباع في كل الأماكن ولا أحد يحرك ساكنا فكيف يعقل ان لا تكثر في بلدنا الفوضى والجرائم بشتى أنواعها..
ذوي السوابق القضائية هم من يسببون المشاكل في الشوارع والازقة في ارتكاب الجرائم البشعة والسرقة والنصب والتحرش وووووو وووووووو وغيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
للاسف الشديد هذه هي نتيجة التربية والهدر المدرسي وتربية الشارع وعدم مراقبة الآباء لأبنائهم ..
إستخدام السلاح الوظفي أصبح من الضروريات لدى الأمن من أجل حماية نفسه بصفة خاصة وبصفة عامة للمواطنين.
الإعتداء بواسطة السلاح الأبيض والسكر سيتابع قانونيا من طرف السلطات القضائية بتهمة الإعتداء .
أين هو الأمن والأمان حتى يقوم هذآ الشاب بسرقة المواطنين تحت التهديد بالسلاح الابيض هل أصبحنا في غابة متوحشة تملؤها فوضى حسبنا الله ونعم الوكيل.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مازلنا نسمع مثل هذه الجرائم لهذا ما جعل احتباس الامطار وذالك راجع إلى افعالنا ..
يجب على الحكومة أن تضع حدا لمحاربة هؤلاء المجرمين لتنظيف الشارع منهم.
هذآ الشرطي بطل يستحق كل التقدير والاحترام فتحية للأمن الوطني المغربي الذي يسهر على خدمة الوطن.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما هذه الفوضى التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً.
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء يجب معاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة لأنه فعل لا يغفر له..
السارق تقطع يده وهذا ما يجب على السلطات القضائية ان تحكم به حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق المواطن.