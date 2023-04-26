مطار البيضاء.. وصول طائرة ثانية تقل 157 مغربيا من السودان

هبة بريس

حطت ظهر اليوم الأربعاء بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء ثاني طائرة للخطوط الملكية المغربية تقل 157 من المواطنين المغاربة قادمة من السودان بعد تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد.

وكانت طائرة أولى قد حطت صباح هذا اليوم بمطار محمد الخامس الدولي قادمة من السودان وعلى متنها 136 مواطنا مغربيا. وبذلك وصل مجموع المغاربة الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى 293 شخصا.

وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة تنفيذا للتعليمات السامية التي أعطاها الملك محمد السادس لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.

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