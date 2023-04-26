سطات.. شابة تضع حدا لحياة عشيقها بآلة حادة

2023-04-26 / 15:20
0
محمد منفلوطي _ هبة بريس

تابعت ساكنة مدينة سطات بعد ظهر اليوم الأربعاء، أطوار اجلاء جثة شاب أربعيني من قلب شقة سكنية بشارع الجيش الملكي، متأثرا بضربة قاضية تلقاها حسب مصادرنا على يد خليلته المشتبه فيها الرئيسية.

وقد طوقت مختلف المصالح الأمنية مسرح الجريمة، فيما احتشدت حشود المواطنين، وهم يتابعون استخراج الجثة التي تمت ايداعها مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.
وحسب معلومات استقتها الجريدة من عين المكان، فإن الهالك كان على علاقة بالمشتبه فيها قبل أن يلقى حتفه داخل شقته متأثرا بجروح خطيرة على مستوى رأسه، فيما سارعت عناصر الشرطة القضائية إلى تطويق المكان واعتقال الشابة التي قيل بأنها تنحدر من منطقة الدروة على مايعتقد.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية تم العثور عليه جثة هامدة ملقى على وجهه، يحمل ضربات قوية على مستوى الرأس بآلة حادة، فيما سارعت الأجهزة الأمنية فور توصلها بالخبر إلى ايقاف المشتبه فيها.

الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بقيادة قائد المنطقة الحضرية الأولى رفقة معاونيه، وعناصر الوقاية المدنية، الكل وُضع في حالة استنفار قصوى يتابعون أطوار وتفاصيل هذه الواقعة التي خيمت على المشهد هنا بعاصمة الشاوية.

مصادرنا، أضافت أن المشتبه فيها تم اعتقالها ونقلها صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني للاطمئنان على وضعها الصحي قبل أن يتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة تمهيدا لتقديمها على أنظار العدالة.

وما ميز أطوار هذه الواقعة، هو انتشار ظاهرة “أصحاب الهواتف النقالة” الكل تحول بقدرة قادر إلى ناقل للخبر، في الوقت الذي وجدت فيه المنابر الاعلامية المعتمدة صعوبة بالغة في نقل الوقائع وجمع المعطيات، وهو ما يتطلب التدخل لايقاف مثل هكذا ممارسات قد تسيء للجسم الاعلامي.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قت.ل زوجته وأبلغ الأمن بعد 4 أيام.. جريمة بشعة تهز البيضاء

قت.ل زوجته وأبلغ الأمن بعد 4 أيام.. جريمة بشعة…

2023-04-26 / 09:52
Photo of مصرع شخصين جراء انهيار مقلع للرخام ضواحي خنيفرة

مصرع شخصين جراء انهيار مقلع للرخام ضواحي خنيفرة

2023-04-25 / 20:14
Photo of حوادث السير خلال أسبوع .. 17 قت..يلا و2408 جرحى

حوادث السير خلال أسبوع .. 17 قت..يلا و2408 جرحى

2023-04-25 / 19:21
Photo of العروي .. العثور على شاب جث.ة هامدة داخل سيارته

العروي .. العثور على شاب جث.ة هامدة داخل سيارته

2023-04-25 / 16:11
Photo of ثلاثيني يضع حدا لحياته بالجديدة

ثلاثيني يضع حدا لحياته بالجديدة

2023-04-25 / 11:53
Photo of شجار ينتهي بجريمة ق.تل بشعة بالبيضاء + “فيديو”

شجار ينتهي بجريمة ق.تل بشعة بالبيضاء + “فيديو”

2023-04-25 / 10:44
Photo of العثور على جث.ة شاب بالبيضاء.. والساكنة تتهم مهاجرا إفريقيا

العثور على جث.ة شاب بالبيضاء.. والساكنة تتهم مهاجرا إفريقيا

2023-04-24 / 10:23
Photo of اندلاع حريق بفضاء للألعاب بطنجة

اندلاع حريق بفضاء للألعاب بطنجة

2023-04-23 / 20:14
Photo of خنزير بري يتسبب في وفاة عون سلطة نواحي تيزنيت

خنزير بري يتسبب في وفاة عون سلطة نواحي تيزنيت

2023-04-22 / 22:03
Photo of جريمة قت.ل تهز سوق الأربعاء.. والأمن يعتقل الجناة

جريمة قت.ل تهز سوق الأربعاء.. والأمن يعتقل الجناة

2023-04-21 / 13:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق