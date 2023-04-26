الرصاص يلعلع بجرادة لإيقاف شخصين عرض مواطنين للخطر

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرادة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، واللذين كانا في حالة سكر واندفاع قوي وعرّضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر مصدر أمني أن دورية للشرطة كانت قد ضبطت المشتبه فيهما متلبسين بمحاولة تعريض شخص وزوجته للسرقة تحت التهديد، حيث رفضا الامتثال وواجها عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاحين أبيضين، مما اضطر مفتش الشرطة لإطلاق عيار تحذيري مكن من توقيف المعنيين بالأمر وحجز السكينين اللذين كانا بحوزتهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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