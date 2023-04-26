الرصاص يلعلع بجرادة لإيقاف شخصين عرض مواطنين للخطر
اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرادة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، واللذين كانا في حالة سكر واندفاع قوي وعرّضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وذكر مصدر أمني أن دورية للشرطة كانت قد ضبطت المشتبه فيهما متلبسين بمحاولة تعريض شخص وزوجته للسرقة تحت التهديد، حيث رفضا الامتثال وواجها عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاحين أبيضين، مما اضطر مفتش الشرطة لإطلاق عيار تحذيري مكن من توقيف المعنيين بالأمر وحجز السكينين اللذين كانا بحوزتهما.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
17 تعليقات
ربي استرهم امساكن من هد الموجرمين الله يخد فيهم الحق
خاصهم يتعاقب اشد العقوبات
الشكر الخاص للامن الوططني حفضكم الله واعانكم علا هؤلاء الموجرمين
اللهم اهدينا يارب العالمين واسترنا من مثل هؤلاء الموجرمين
زعما عاد كنا في شهر رمضان المبارك شهر التوبة والغوفران اللهم انتقم منهم
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لابد من عقوبتهم باشد العقوبات
تحية وتقدير واجلال وافتخار للأمن الوطني المغربي الذي يسهر على خدمة الوطن ويضحي بنفسه من اجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار..
الشباب مبقات عند لا خوف من الله ولا خوف الولدين ولا خوف اعلا راسهم الله يهديهم اويهدينا امعاهم ولاكن ابحال هد البشر خاصو يتعاقب من طرف الحكومة عقوبة صارمة كما يحس شوية
كل من يحمل معه سلاح أبيض ويرفعه على وجه المواطنين والشرطة يجب على السلطات القضائية ان لا تتعاطف معهم وان تحكم عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة.
لقد أصبحنا في بلد تسوده الخوف والرعب وعدم الاستقرار والأمان والضحية هم المواطنين .
أصبحنا نعيش مثل امريكا الرصاص يتجول عبر الشوارع وكل هذآ قلة الأمن والأمان والاستقرار والطغي وطيش الشباب والبطالة من عوامل الجرائم..
اللهم احفظ ابنائنا وبناتنا من هؤلاء المجرمين الذين افسدوا البلاد ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تحية خاصة إلى السيد الحموشي رجل أمن بامتياز وذالك لمجهوداته الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة النهوض بمغرب آمن يملؤه الاستقرار والأمان..
بكل بساطة وصراحة الحكومة هي المسؤول الاول عن ما يحدث من نصب وسرقة واغتصاب وفوضى بصفة عامة فالشرطة لا حولة لها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إطلاق الرصاص على هؤلاء المجرمين هو الحل المناسب حتى لا تكرر مثل هذه الأفعال الإجرامية مرة أخرى..
يعرضون أنفسهم إلى التهلكة والخطر من أجل حماية المواطنين من هؤلاء المجرمين فالف شكر وتقدير واجلال لكل أبطال الأمن الوطني بشتى أنواعه ..
اللهم أجعل هذآ البلد امنا مطمئنا يملؤه الاستقرار والأمان يآرب ولطفك بنا وسترك بعبادك يآرب واحفظ ملكنا الغالي وانصره وسدد خطاه.