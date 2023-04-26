هل فعلا “مروى لود” متهمة بالسحر للفنان “لارتيست”؟

2023-04-26 / 15:14
1
القسم الفني: هبة بريس

خرج اليوتيوبر نبيل فليكس بتصريحات مثيرة تتعلق بكل من النجم المغربي يوسف أقديم المعروف ب”لاغتيست” و الفنانة مروى اوتمغات المشهورة ب “مروى لود”.

وروى عبر مقطع فيديو قام بنشره عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب، تفاصيل واقعة السحر و الشعوذة التي كان ضحيتها الرابور المغربي “لاغتيست”، “على حد تعبيره”.

و كشف المتحدث ذاته، أن القصة بدأت منذ تبني “لاغتيست” لمواطنته “مروى لود” فنيا، من أجل مساعدتها لإبراز موهبتها كما فعل مع العديد من الفنانين الصاعدين الشباب، غير أن زوجته كان لها رأي خاص و ذلك لعدة أسباب أبرزهم معاملة مروى ليوسف و محاولتها الدائمة للتقرب منه.

و أضاف اليوتيوبر نبيل أنه ومع توالي الأيام، ازدادت الشكوك أكثر حول تصرفاتها،لحين قرارها السفر إلى موطنها المغرب،و استعانة زوجة الفنان المغربي بمحقق مغربي لتتبع خطواتها و التأكد من نيتها.

و واصل قائلا، أن ما حصل كان مفاجأة كبيرة، و هو الأمر الذي كشفه المحقق بعد تأكده من أن “مروى لود” كانت تستعين ب مشعود من أجل تفرقة “لاغتيست” عن زوجته، موثقا ذلك بصور و تسجيلات صوتية،

و يشار إلى أن نبيل فليكس ربط حادثة السحر و الشعوذة بواقعة الطفلة نعيمة التي كانت ضحية جريمة قتل بشعة، بطلاها “فقيه” و باحث عن الكنوز، حيث أدانتهما غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، بـ25 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.

جدير بالذكر ان فيديو اليوتيوبر نبيل فليكس أثار ضجة بفرنسا، في حين فضل الرابور المغربي الاتزام بالصمت و عدم الإدلاء بأي تصريح حول الواقعة، فهل ستفتح السلطات المغربية تحقيقا في الامر؟ وهل فعلا “مروى لود” لها علاقة بقضية الطفلة نعيمة؟

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المخرج سعد الشرايبي ضيف ملتقى سينما المجتمع السابع ببئر مزوي

المخرج سعد الشرايبي ضيف ملتقى سينما المجتمع السابع ببئر…

2023-04-26 / 16:31
Photo of جاكوب الفنان یعید روحي جده وأمه للمدینۃ العتیقۃ للدار البیضاء

جاكوب الفنان یعید روحي جده وأمه للمدینۃ العتیقۃ للدار…

2023-04-26 / 15:53
Photo of سلف” لمخرجه حميد زيان من عرضه ما قبل الأول بكندا إلى سهرة العيد

سلف” لمخرجه حميد زيان من عرضه ما قبل الأول…

2023-04-26 / 12:22
Photo of “زيديني”..دنيا بطمة تستعد لطرح جديدها الفني

“زيديني”..دنيا بطمة تستعد لطرح جديدها الفني

2023-04-26 / 11:30
Photo of عن دبلجة “بنات العساس”..الناقد واكريم:” سيفقد جزءا من هويته المغربية”

عن دبلجة “بنات العساس”..الناقد واكريم:” سيفقد جزءا من هويته…

2023-04-25 / 20:21
Photo of عقب تعرضه للنصب في حفل البحرين..كيف تصرف هاني شاكر؟

عقب تعرضه للنصب في حفل البحرين..كيف تصرف هاني شاكر؟

2023-04-25 / 19:29
Photo of هاجر مصدوقي تتحدث عن دورها في مسلسل “كاينة ظروف” و “شوك الورد”

هاجر مصدوقي تتحدث عن دورها في مسلسل “كاينة ظروف”…

2023-04-25 / 16:48
Photo of عرض مسلسل “بنات العساس” باللهجة السورية.. و الروخ يعلق:” جاء وقت انتشار الدراما المغربية”

عرض مسلسل “بنات العساس” باللهجة السورية.. و الروخ يعلق:”…

2023-04-25 / 12:40
Photo of أربعة أفلام حظيت بدعم “ورشات الأطلس” ضمن تشكيلة “مهرجان كان”

أربعة أفلام حظيت بدعم “ورشات الأطلس” ضمن تشكيلة “مهرجان…

2023-04-25 / 10:52
Photo of المهرجان الدولي 23 للسينما الإفريقية يكرم البشير واكين ودريسا توري

المهرجان الدولي 23 للسينما الإفريقية يكرم البشير واكين ودريسا…

2023-04-25 / 09:12

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق