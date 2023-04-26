هل فعلا “مروى لود” متهمة بالسحر للفنان “لارتيست”؟

القسم الفني: هبة بريس

خرج اليوتيوبر نبيل فليكس بتصريحات مثيرة تتعلق بكل من النجم المغربي يوسف أقديم المعروف ب”لاغتيست” و الفنانة مروى اوتمغات المشهورة ب “مروى لود”.

وروى عبر مقطع فيديو قام بنشره عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب، تفاصيل واقعة السحر و الشعوذة التي كان ضحيتها الرابور المغربي “لاغتيست”، “على حد تعبيره”.

و كشف المتحدث ذاته، أن القصة بدأت منذ تبني “لاغتيست” لمواطنته “مروى لود” فنيا، من أجل مساعدتها لإبراز موهبتها كما فعل مع العديد من الفنانين الصاعدين الشباب، غير أن زوجته كان لها رأي خاص و ذلك لعدة أسباب أبرزهم معاملة مروى ليوسف و محاولتها الدائمة للتقرب منه.

و أضاف اليوتيوبر نبيل أنه ومع توالي الأيام، ازدادت الشكوك أكثر حول تصرفاتها،لحين قرارها السفر إلى موطنها المغرب،و استعانة زوجة الفنان المغربي بمحقق مغربي لتتبع خطواتها و التأكد من نيتها.

و واصل قائلا، أن ما حصل كان مفاجأة كبيرة، و هو الأمر الذي كشفه المحقق بعد تأكده من أن “مروى لود” كانت تستعين ب مشعود من أجل تفرقة “لاغتيست” عن زوجته، موثقا ذلك بصور و تسجيلات صوتية،

و يشار إلى أن نبيل فليكس ربط حادثة السحر و الشعوذة بواقعة الطفلة نعيمة التي كانت ضحية جريمة قتل بشعة، بطلاها “فقيه” و باحث عن الكنوز، حيث أدانتهما غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، بـ25 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.

جدير بالذكر ان فيديو اليوتيوبر نبيل فليكس أثار ضجة بفرنسا، في حين فضل الرابور المغربي الاتزام بالصمت و عدم الإدلاء بأي تصريح حول الواقعة، فهل ستفتح السلطات المغربية تحقيقا في الامر؟ وهل فعلا “مروى لود” لها علاقة بقضية الطفلة نعيمة؟

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