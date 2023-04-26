الفرقة الوطنية تستمع للوزير السابق والبرلماني محمد مبديع

2023-04-26 / 13:53
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هبةبريس - الرباط

أكد مصدر مطلع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت صباح يومه الأربعاء، للوزير السابق والبرلماني محمد مبديع على خلفية قضايا تتعلق باختلالات مالية خلال فترة ترؤسه لبلدية الفقيه بنصالح.

وذكر ذات المصدر، أن عناصر الفرقة الوطنية أحضرت مبديع من مقر سكناه بحي الرياض بمدينة الرباط، بعد تخلف غير مرة عن الحضور ووضع قبل أيام شهادة طبية تبرر تغيبه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ينتظر أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، البرلماني مبديع أمام أنظار النيابة العامة لتعميق البحث معه.

هذا ويشار الى أن مبديع قدم في وقت سابق استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بعد الجدل الذي أثاره خبر انتخابه.

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‫3 تعليقات

  1. يجب اضافة الصفة التامنة من عجاىءب الدنيا وبطلها المغرب.
    وعوك عووك اعباد الله واحد ملطخ بالقضايا الفساد ووووو ودارو في لجنة التشريعات في البرلمان في بلاد اخرى ماغاديش تبقى تشوفو حتى اياخد البراءة او يحكم اما في المغرب فلا تستغرب.

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  2. وا ربع سنين أهم تيستمعوا ليه هذا ملف ثقيل عليهم .السيد الا دار شي حاجة ربيوه ولا برئ طويو الملف .

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  3. مند الاستقلا بين قوسين لم يحاكم اي مسؤول او يسجن او يتم استرجاع الاموال المسروقة بل يتم نقله من منصب الي اخر و اذا دعت الضرورة يحال على التقاعد دولة الفساذ بمتياز لو هناك رغبة حقيقية لمحاربة متل هذا السرطان لسقط اكثر من نصف المسؤولين وثم سجنهم لمدة طويلة و منعهم من تقلد المناصب

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