الفرقة الوطنية تستمع للوزير السابق والبرلماني محمد مبديع

هبةبريس - الرباط

أكد مصدر مطلع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت صباح يومه الأربعاء، للوزير السابق والبرلماني محمد مبديع على خلفية قضايا تتعلق باختلالات مالية خلال فترة ترؤسه لبلدية الفقيه بنصالح.

وذكر ذات المصدر، أن عناصر الفرقة الوطنية أحضرت مبديع من مقر سكناه بحي الرياض بمدينة الرباط، بعد تخلف غير مرة عن الحضور ووضع قبل أيام شهادة طبية تبرر تغيبه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ينتظر أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، البرلماني مبديع أمام أنظار النيابة العامة لتعميق البحث معه.

هذا ويشار الى أن مبديع قدم في وقت سابق استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بعد الجدل الذي أثاره خبر انتخابه.

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