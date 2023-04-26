وجدة .. تأجيل النظر في قضية الطبيب المتهم بالتحرش الجنسي

هبة بريس : وجدة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية وجدة، يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، إرجاء النظر في ملف الطبيب الأخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، المتهم بالتحرش الجنسي.

وكان قد مثل أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم 20 أبريل 2023، في أول جلسة له عن بعد، بعد اعتقاله بتاريخ 18 أبريل وإيداعه السجن المحلي بوجدة.

وتأتي تأجيل هذه الجلسة الثانية للطبيب المتهم حضوريا في حالة اعتقال، بناء على طلب تقدم به أعضاء جدد في هيئة دفاع ضحية التحرش الجنسي، والذين طالبوا جميعهم بمنحهم مهلة إضافية، وهو ما استجابت له هيئة الحكم التي قررت تأجيل الملف إلى جلسة يوم الخميس 27 أبريل الجاري، دون تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، ل“خطورته على المجتمع” حسب تعليل ممثل الحق العام، حيث أكد أن المتهم سبق وأن صدر في حقه حكم غيابي، إلى جانب تعرضه من تقديم قرص الكاميرا المتواجدة بعيادته الخاصة للضابطة القضائية.

وهذا، فقد أصدرت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بوجدة في سنة 2021، قرارا يرمي إلى توقيف الطبيب لمدة سنة بسبب نفس التهمة، بعدما قام بالتحرش على امرأة مريضة بنفس عيادته المتواجدة قبالة قسم الولادة التابع لمستشفى الفارابي بوجدة.

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