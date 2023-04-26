اتصالات المغرب تحقق أرباحا مهمة في الربع الأول من العام الحالي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل مجموعة اتصالات المغرب تحقيق نتائج إيجابية و مشجعة، و هاته المرة من خلال نتائجها الدورية المتعلقة بالربع الأول من العام الحالي.

فحسب بلاغ للمجموعة، توصلت هبة بريس بنسخة منه، فقد ارتفع رقم معاملات اتصالات المغرب في الربع الأول من سنة 2023 بنسبة 3,7 في المائة، ليستقر في حدود 9,09 مليار درهم.

و أكدت مجموعة اتصالات المغرب أن أرباحها الدورية قد زادت خلال هذا الربع الأول من العام بنسبة 1,8 في المائة، لتصل إلى 1,52 مليار درهم.

و تمكنت المجموعة من تحقيق هاته الأرقام الإيجابية بفعل ارتفاع الإيرادات على الصعيد الدولي بنسبة 7,3 في المائة، وتحسن الإيرادات بالمغرب بنسبة 0,6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بالإضافة لذلك، تمكنت مجموعة اتصالات المغرب من خلال فروعها الدولية من تحقيق إيرادات في حدود 4,6 مليار درهم، مقابل 4,78 مليار درهم محليا.

واستقر عدد زبناء المجموعة إجمالا في حدود 75 ملايين في متم مارس الماضي، حيث وصلت حظيرة زبناء الهواتف النقالة بالمغرب في حدود 19,2 ملايين زبون والهواتف الثابثة في حدود 1,9 مليون خط، بينما دوليا، وصلت حظيرة الهواتف النقالة إلى 51.78 مليون زبون، مقابل 363 ألف للهاتف الثابت.

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