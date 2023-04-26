قبل انطلاق جولات الحسم..اللجنة التأديبية تفرض عقوبات على أندية ولاعبي البطولة

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة التأديبية وأصدرت عددا من القرارات بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى المتعلقة بالجولة الرابعة و العشرون.

و حسب بلاغ للجنة، فقد تقرر بخصوص مقابلة شباب الرياضي السوالم واتحاد الرياضي التوركي، توقيف محمد شملال، لاعب نادي اتحاد الرياضي التوركي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط.

أما في مقابلة نادي الحسنية الاتحاد الرياضي أكادير والمغرب أتليتك تطوان، فقد تقرر ​تغريم نادي الحسنية الاتحاد الرياضي أكادير مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط.

كما تقرر ​تغريم نادي الحسنية الاتحاد الرياضي أكادير مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 4 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط، بالإضافة ل​توقيف أشرف مرزاق، لاعب الحسنية الاتحاد الرياضي أكادير لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط.

مقابلة نادي أولمبيك خريبكة ونادي مولودية وجدة شهدت أيضا عقوبات من طرف اللجنة، حيث تقرر تغريم نادي أولمبيك خريبكة مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 4 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

كما تم تغريم نادي مولودية وجدة مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 3 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط، مع توقيف يوسف شينا، لاعب نادي أولمبيك خريبكة لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2000 درهما وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 86 و53 من قانون الانضباط.

-كما تم أيضا توقيف إبراهيم فرحي بنحليمة، لاعب نادي مولودية وجدة لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛

و بخصوص مقابلة الاتحاد الرياضي لطنجة ونادي النهضة الرياضية البركانية، تقرر ​تغريم الاتحاد الرياضي لطنجة مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.

كما تقرر ​تغريم نادي النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 5 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

بدورها مقابلة نادي أولمبيك أسفي ونادي شباب المحمدية، تقرر ​تغريم نادي أولمبيك أسفي مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مما أدى لتوقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط.

كما تم ​تغريم نادي أولمبيك أسفي مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 3 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط، مع ​توقيف عبد الرحمان كساك، لاعب نادي أولمبيك أسفي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.

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