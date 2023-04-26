اتصالات المغرب.. أزيد من 75 مليون زبون حتى نهاية مارس 2023

هبة بريس

بلغ عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) أزيد من 75 مليون زبون إلى غاية نهاية مارس 2023.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها حول النتائج المعززة، أن قاعدة زبناء الهاتف المحمول في المغرب بلغت 19.2 مليون زبون في متم مارس 2023، مع ارتفاع قاعدة زبناء الدفع المؤجل ب 2.5 في المائة على مدى سنة واحدة.

وأضاف البلاغ أن عدد زبناء الهاتف الثابت بلغ حوالي 1.9 مليون خط في متم مارس 2023، بانخفاض وصل إلى 3 في المائة، مسجلا أن عدد زبناء الألياف البصرية (+ 45 في المائة) عوض إلى حد كبير انخفاض قاعدة زبناء الصبيب العالي.

وعلى الصعيد الدولي، بلغ عدد زبناء الهاتف النقال 51.780.000 زبون، موزعين على بوركينا فاسو (10.994.000)، وكوت ديفوار (10.193.000)، ومالي (9.009.000)، وتشاد (5.797.000)، وبنين (5.515.000)، والنيجر (2.924.000)، وموريتانيا (2.735.000)، والطوغو (2.824.000)، والغابون (1.570.000) وجمهورية إفريقيا الوسطى (219.000).

وبخصوص عدد زبناء الخطوط الثابتة، فقد بلغ 363.000 زبون، موزعين على مالي (195.000) وبوركينا فاسو (76.000) وموريتانيا (46.000) والغابون (46.000)، في حين بلغ زبناء الصبيب العالي 165 ألف زبون.

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