وفد جامعي يزور مركز بني ملال و يطلع على آخر اللمسات قبل افتتاحه

هبة بريس ـ رياضة

قامت بعثة من الإدارة التقنية الوطنية يترأسها كريس فان بويفيلد المدير التقني الوطني بمعية فتحي جمال المسؤول عن التكوين، ويونس شكار المسؤول على تطوير كرة القدم النسوية، بزيارة تفقدية للمركز الجهوي لمدينة بني ملال في أفق افتتاحه رسميا خلال الاشهر القليلة المقبلة.

ووقفت بعثة الإدارة التقنية الوطنية عن قرب، على المراحل الأخيرة للاشغال التي وصل إليها بناء المركز الجهوي لمدينة بني ملال.

يذكر أن تشييد المركز الجهوي لمدينة بني ملال يدخل في إطار استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الرامية إلى الرفع من عدد البنيات التحتية الكروية ببلادنا لتجويد طريقة التكوين والرفع من عدد الممارسين وصقل الامكانيات التقنية والبدنية للمواهب بطريقة علمية واحترافية.

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