السفير الفرنسي في الرباط: ابني مسلم وصام رمضان

2023-04-26 / 12:21
1
هبة بريس

ذكر السفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتيي، بأن لشهر رمضان قيمة خاصة لديه.

وقال السفير في مقطع فيديو نشر في الحساب الرسمي لسفارة فرنسا في المغرب، أن شهر رمضان له مكانة خاصة في قلبه وهو الشهر الذي صامه المسلمون وعززوا في روابطهم العائلية والاجتماعية، مقدما تمنياته الطيبة لجميع المغاربة.

وأضاف: “لهذا الشهر بالنسبة لي قيمة خاصة، أولا لأنني عشته في المغرب لأول مرة في حياتي، وأيضا لأن ابني، وهو مسلم صام رمضان، وهو متعلق جدا بشهر رمضان”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط.. الأمن يستعمل سلاح “BOLAWRAP” لإيقاف “سارق”

الرباط.. الأمن يستعمل سلاح “BOLAWRAP” لإيقاف “سارق”

2023-04-26 / 16:06
Photo of مطار البيضاء.. وصول طائرة ثانية تقل 157 مغربيا من السودان

مطار البيضاء.. وصول طائرة ثانية تقل 157 مغربيا من…

2023-04-26 / 15:33
Photo of الرصاص يلعلع بجرادة لإيقاف شخصين عرض مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بجرادة لإيقاف شخصين عرض مواطنين للخطر

2023-04-26 / 14:48
Photo of الفرقة الوطنية تستمع للوزير السابق والبرلماني محمد مبديع

الفرقة الوطنية تستمع للوزير السابق والبرلماني محمد مبديع

2023-04-26 / 13:53
Photo of وجدة .. تأجيل النظر في قضية الطبيب المتهم بالتحرش الجنسي

وجدة .. تأجيل النظر في قضية الطبيب المتهم بالتحرش…

2023-04-26 / 13:31
Photo of اتصالات المغرب.. أزيد من 75 مليون زبون حتى نهاية مارس 2023

اتصالات المغرب.. أزيد من 75 مليون زبون حتى نهاية…

2023-04-26 / 12:54
Photo of سابقة.. مفتش تربوي يُهاجم مديرية التعليم بسطات ويطعن في التكوينات

سابقة.. مفتش تربوي يُهاجم مديرية التعليم بسطات ويطعن في…

2023-04-26 / 11:15
Photo of على متنها 130 مواطنا مغربيا.. وصول أول طائرة قادمة من السودان

على متنها 130 مواطنا مغربيا.. وصول أول طائرة قادمة…

2023-04-26 / 11:04
Photo of مباشرة بعد رمضان.. لا حديث يعلو فوق حديث “بشحال الحولي هاذ العام”

مباشرة بعد رمضان.. لا حديث يعلو فوق حديث “بشحال…

2023-04-26 / 09:09
Photo of إشادة واسعة بمجلس الأمن بجهود الملك محمد السادس في خدمة القضية الفلسطينية

إشادة واسعة بمجلس الأمن بجهود الملك محمد السادس في…

2023-04-26 / 08:40

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق