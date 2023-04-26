المخرج سعد الشرايبي ضيف ملتقى سينما المجتمع السابع ببئر مزوي

2023-04-26 / 16:31
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نجلاء مزيان: هبة بريس

يحل المخرج سعد الشرايبي ضيفا على فعاليات النسخة السابعة من ملتقى سينما المجتمع، التي تنظمها جمعية الشروق ببئر مزوي خريبكة، أيام 9 و 10 و 11 نونبر 2023، تحت شعار”جدلية الإبداع بين السينما والرواية”.

وستعرف دورة المخرج سعد الشرايبي، التي تقام بشراكة مع جماعة بئر مزوي ودعم مرتقب من المركز السينائي المغربي والمجمع الشريف للفوسفاط، فقرات خصبة أبرزها مسابقة للأفلام القصيرة موجهة لفائدة المبدعين الشباب على الصعيد الوطني.

وتتبارى الأفلام المشاركة في هذه المسابقة، قبل عملية الفرز النهائية، على أربع جوائز، وهي الجائزة الكبرى (جائزة العين)، وجائزة أحسن سيناريو، وجائزة أحسن إخراج ثم جائزة الجمهور.

كما تشهد الدورة، أنشطة مختلفة من تكريمات، وورشات وندوة سينمائية حول شعار الدورة، فضلا عن توقيع إصدارات، وماستر كلاس مع حامل الدورة المخرج سعد الشرايبي، ولقاءات مع ضيوف المهرجان، وأنشطة موازية، بهدف تقريب الثقافة السينمائية إلى الوسط القروي، وخلق مزيد من الإشعاع، وجعل السينما نافذة للحوار والتواصل والمساهمة في التنمية.

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