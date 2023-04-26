سابقة.. مفتش تربوي يُهاجم مديرية التعليم بسطات ويطعن في التكوينات

هبة بريس_ الرباط

في سابقة تربوية خطيرة تنم عن حقد دفين اتجاه المنظومة التعليمية ومنتسبيها من أطر الإدارة التربوية، شن مفتش تربوي هجوما لاذعا على المديرية الاقليمية للتعليم بسطات بما في ذلك مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه مبخسا أدوار جماعات الممارسات المهنية وأهدافها، ومحقرا دورات التكوين المستمر المتعلقة بتطوير الأداء الاداري لرؤساء المؤسسات التعليمية.

واختار المسؤول التربوي فرصة مروره خلال ندوة صحفية نظمتها نقابة المفتشين بالاقليم في وقت سابق وقاطعتها العديد من المنابر الاعلامية، ليوجه سيلا من الاتهامات اللاذعة في حق بني جلدته من منتسبي المنظومة التعليمية، خلفت ردود افعال متباينة واستنكار كبيرا بين صفوف رجال ونساء التعليم ومسؤولي المديرية الاقليمية للتعليم بالاقليم، كل ذلك جعل جمعيات مديري ومديريات المؤسسات التعليمية بالاقليم تخرج عن بكرة أبيها منددة بهذه السلوكات التي وصفتها بالاتهامات الخطيرة والبعيدة كل البعد عن اللياقة التربوية وروح التكامل والتعاون التي تجمع مختلف مكونات الأسرة التعليمية بالإقليم.

المكتب الاقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي فرع إقليم سطات وفي تفاعله بشكل استثنائي مع هذا الحدث، أصدر بيانا شديد اللهجة عممه على كافة وسائل الاعلام وتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على اتهام المسؤول التربوي لهيئة الإدارة التربوية بالتغيب و التقاعس في أداء مهامها ، في تطاول سافر على مكانتها الاعتبارية ودورها المحوري في تنزيل السياسة التعليمية العمومية على حد تعبير البيان.

وقد أدان المكتب هذا التصرف الذي وصفه باللاأخلاقي واللاتربوي و الذي ينم عن حقد دفين وكراهية ممقوتة الأطر الإدارة التربوية بالإقليم، مستنكرا هذه التصريحات اللاواقعية والتي تمس كرامة أطر الإدارة التربوية بالإقليم و تبخس دورها الفعال في الرقي بمنظومة التربية والتكوين بنعوت لا تليق بمقامها ؛ محملا إياه ” المسؤول التربوي” كامل المسؤولية في الاحتقان الذي سببته تصريحاته اللامسؤولة واللاتربوية، داعيا كافة الأطر الإدارية إلى الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ومن جهته، عقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب (فرع) سطات) اجتماعا استثنائيا يومه الثلاثاء 25 أبريل 2023 بشأن التصريحات المسيئة للمديرات والمديرين من قبل أحد مفتشي التعليم الابتدائي خلال ندوة صحفية للمكتب الإقليمي لمفتشي التعليم بسطات.

وأضاف المكتب من خلاله بيانه، أنه وبعد رصد الهجوم الحاقد على هيئة الإدارة التربوية؛ فإن المكتب الإقليمي للجمعية يسجل ما يلي:

. اتهام المفتش المعني بالأمر جميع السيدات المديرات والسادة المديرين بالتقصير في أداء واجبهم المهني.

. اتهامه جميع السيدات المديرات والسادة المديرين بالتقيب المستمر عن مقرات عملهم.

. تبخيسه ادوار جماعات الممارسات المهنية وأهدافها.

. تحقیره دورات التكوين المستمر.

. تحميله السيدات والسادة المديرين مسؤولية العنف خارج المؤسسات التعليمية.

. استخفافه ببرامج ومشاريع منظومة التربية والتكوين.

لكل هاته الاعتبارات فإن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب (فرع سطات يستنكر ويدين بشدة التصريحات غير المسؤولة للمفتش موضوع البيان.

. يستغرب سماح ” المكتب الإقليمي لمفتشي التعليم بسطات ” نشر مثل هاته التصريحات الشاردة بالمنابر الإعلامية يؤكد استعداده الدائم لمواجهة أي تطاول على السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم.

. يشدد على ضرورة التحلي بالاحترام المتبادل بين جميع مكونات منظومة التربية والتكوين.

. يطالب السلطات التربوية بالتحقيق في التصريحات المناونة لمشاريع الإصلاح.

. يثمن المجهودات الجبارة التي يقوم بها جميع السيدات المديرات والسادة المديرين من منطلق الواجب الوطني والمهني بالرغم من كثرة الأعباء والإكراهات اليومية.

وخلص البيان، إلى أنه وإيمانا منه بقضية الدفاع عن الكرامة؛ فإن المكتب الإقليمي للجمعية بسطات يدعو جميع السيدات المديرات والسادة المديرين إلى توحيد الصفوف والتمسك بإطارهم المهني قصد صون مكانتهم الاعتبارية وتحقيق مطالبهم المشروعة.

التصريحات المستفزة، تفاعل معها أيضا، المكتب الإقليمي للإدارة التربوية التابع لنقابة الجامعة الحرة للتعليم بسطات، الذي عبر بدوره من خلال بيان استنكاري توصلت ” هبة بريس” بنسخة منه، ( عبر) عن استيائه وغضبه للاتهامات التي وصفها بالمغرضة التي صدرت عن المفتش التربوي المذكور، في حق أطر الإدارة التربوية، مما خلف احتقانا كبيرا في صفوف هيئة الإدارة التربوية أمام التطاول السافر لهذا المفتش على مكانة وأدوار أطر الإدارة التربوية في الرفع من الأداء التربوي والتسيير الإداري و التدبير الاجتماعي للمؤسسات التعليمية على حد وصف البيان.

وأضاف البيان النقابي، أنه واستحضارا لسلوكات المعني بالأمر اللامسؤولة السابقة المتمثلة في الاستفزازات المتكررة: التشهير بالأساتذة، تهديد وابتزاز المديرات والمديرين، فقد تم عقد اجتماع طارئ للنظر في هذه الانزلاقات الخطيرة غير محسوبة العواقب.

وبعد مناقشة مستفيضة تقرر ما يلي :

– رفضه القاطع للإهانات والاستفزازات الصادرة عن هذا المفتش والتي تنم عن جهله الكبير وقلة تبصره، وعدم إحاطته بأدوار أطر هيئة الإدارة التربوية في تنزيل سياسة الإصلاح المنشود ؛

– تضامنه المطلق واللامشروط مع أطر الإدارة التربوية المتضررين من استفزازاته المتكررة واتهاماته الباطلة لهم منذ التحاقه بالمديرية الإقليمية.

– تحميله المسؤولية كاملة في الاحتقان الذي تسبب فيه نتيجة تصرفاته الصبيانية والمتهورة على حد وصف البيان.

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