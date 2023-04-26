“زيديني”..دنيا بطمة تستعد لطرح جديدها الفني

2023-04-26 / 11:30
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القسم الفني: هبة بريس

تستعد الفنانة المغربية دنيا بطمة لطرح عمل فني جديد خلال الأيام القليلة القادمة عبر قناتها الرسمية الجديدة على منصة تحميل الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد أزيد من ثلاثة أشهر على تأجيله بسبب الأزمة التي يمر منها سعد لمجرد، و تزامن فترة إصداره مع محاكمة “لمعلم”.

ويحمل العمل الغنائي الجديد لدنيا بطمة عنوان “زيديني”، وهو من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد، فيما أشرف على إخراجه علاء الدين الرايس، وطاقم عمل جديد وشاب.

ويرتقب أن تطل دنيا بطمة على محبيها عبر أغنية “زيديني” بحلة جديدة ومغايرة عما قدمته في أعمالها السابقة، حيث ستشكل مفاجأة لهم سواء من حيث نمط العمل أو الإطلالات التي تألقت بها.

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