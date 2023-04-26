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على متنها 130 مواطنا مغربيا.. وصول أول طائرة قادمة من السودان

2023-04-26 / 11:04
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هبة بريس

حطت صباح اليوم الأربعاء بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء أول طائرة للخطوط الملكية المغربية تقل 130 من المواطنين المغاربة قادمة من السودان بعد تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد.

وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة تنفيذا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.

يذكر أن بلاغا صادرا يوم الإثنين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قال إنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، تعليماته السامية لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد.

وأوضح البلاغ أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية، قامت مصالح سفارة المملكة المغربية بالسودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورت سودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن تواجدهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة، مشيرا إلى أن القافلة البرية وصلت بسلام إلى مدينة بورت سودان.

كما أعطى جلالة الملك حفظه الله، يضيف البلاغ، تعليماته السامية لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.

وللإشارة فالسودان تشهد منذ 5 أبريل الجاري اشتباكات دامية بين عناصر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد مخلفة وراءها حتى الآن عددا من الضحايا والجرحى.

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‫6 تعليقات

  2. الشكر الخاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لي وقوفه مع جاليتنا بالسودان وارجاعهم لي وطنهم الحبيب في احسن الظروف

  5. الله ايجيبكم اعلا خير انشاالله اويكون امعا اهل السودان فهاد الازمة المدمرة

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