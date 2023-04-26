قت.ل زوجته وأبلغ الأمن بعد 4 أيام.. جريمة بشعة تهز البيضاء
هبة بريس - البيضاء
اهتزت ساكنة منطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة في الثلاثينيات من عمرها.
وحسب تصريحات الجيران لهبة بريس، فقد أقدم المتهم وهو زوج الهالكة، على قتل زوجته داخل الغرفة التي يكتريها في ظروف مجهولة.
وأضاف المصرحون، أن المعني بالأمر وبعد تنفيذ جريمته توجه لمدينة وارزازات، ليتصل بعدها ب4 أيام بالمصالح الأمنية ويبلغ عن جريمته وعن مكان جثة زوجته.
وتابع الجيران، أن ظروف وأسباب الجريمة لا تزال مجهولة، خاصة أن الزوجين لم يسبق أن دخلا في خلاف أو شجار ولم تسمع أصواتهما في الحي من قبل.
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10 تعليقات
هذه المناكر والفواحش هي من جعل انحباس المطر ، اللهم لطفك وسترك بعبادك يآرب وحسن الخاتمة.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى…)لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بحكم القصاص..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في الأواني الأخيرة لاحظنا كثرة القتل والنصب والتحرش ولا ندري من المسبب لذالك ؟؟؟
الإسلام حرم القتل العمد بدون سبب حيث قال تعالى ( …ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما..)
مدينة الدارالبيضاء تعرف بكثرة ظاهرة القتل والنصب وووووووو وغيرها من الفواحش والمناكر وذالك راجع إلى قلة الأمن والأمان والاستقرار بها ..
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ..ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا..
يجب على السلطات القضائية التحقيق مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالبحث الدقيق للوصول إلى الحقيقة حتى لا يذهب دم السيدة هباءا منثورا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليه بالاعدام شنقا ولكن للاسف الشديد المغرب لم يطبق الحكم بالاعدام وهذا ما جعل تكثر الفوضى والقتل والنصب.. وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
ما هذآ الخبر المحزن والمؤلم الذي نسمعه هل نحن بلد إسلامي ام في غابة متوحشة تملؤها الوحوش حسبنا الله ونعم الوكيل.
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق الزوجات بالجرائم البشعة يجب على السلطات القضائية أن تحكم عليهم بالاشغال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره..