قت.ل زوجته وأبلغ الأمن بعد 4 أيام.. جريمة بشعة تهز البيضاء

هبة بريس - البيضاء

اهتزت ساكنة منطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة في الثلاثينيات من عمرها.

وحسب تصريحات الجيران لهبة بريس، فقد أقدم المتهم وهو زوج الهالكة، على قتل زوجته داخل الغرفة التي يكتريها في ظروف مجهولة.

وأضاف المصرحون، أن المعني بالأمر وبعد تنفيذ جريمته توجه لمدينة وارزازات، ليتصل بعدها ب4 أيام بالمصالح الأمنية ويبلغ عن جريمته وعن مكان جثة زوجته.

وتابع الجيران، أن ظروف وأسباب الجريمة لا تزال مجهولة، خاصة أن الزوجين لم يسبق أن دخلا في خلاف أو شجار ولم تسمع أصواتهما في الحي من قبل.

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