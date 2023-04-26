مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

قت.ل زوجته وأبلغ الأمن بعد 4 أيام.. جريمة بشعة تهز البيضاء

2023-04-26 / 09:52
0
هبة بريس - البيضاء

اهتزت ساكنة منطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة في الثلاثينيات من عمرها.

وحسب تصريحات الجيران لهبة بريس، فقد أقدم المتهم وهو زوج الهالكة، على قتل زوجته داخل الغرفة التي يكتريها في ظروف مجهولة.

وأضاف المصرحون، أن المعني بالأمر وبعد تنفيذ جريمته توجه لمدينة وارزازات، ليتصل بعدها ب4 أيام بالمصالح الأمنية ويبلغ عن جريمته وعن مكان جثة زوجته.

وتابع الجيران، أن ظروف وأسباب الجريمة لا تزال مجهولة، خاصة أن الزوجين لم يسبق أن دخلا في خلاف أو شجار ولم تسمع أصواتهما في الحي من قبل.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع شخصين جراء انهيار مقلع للرخام ضواحي خنيفرة

مصرع شخصين جراء انهيار مقلع للرخام ضواحي خنيفرة

2023-04-25 / 20:14
Photo of حوادث السير خلال أسبوع .. 17 قت..يلا و2408 جرحى

حوادث السير خلال أسبوع .. 17 قت..يلا و2408 جرحى

2023-04-25 / 19:21
Photo of العروي .. العثور على شاب جث.ة هامدة داخل سيارته

العروي .. العثور على شاب جث.ة هامدة داخل سيارته

2023-04-25 / 16:11
Photo of ثلاثيني يضع حدا لحياته بالجديدة

ثلاثيني يضع حدا لحياته بالجديدة

2023-04-25 / 11:53
Photo of شجار ينتهي بجريمة ق.تل بشعة بالبيضاء + “فيديو”

شجار ينتهي بجريمة ق.تل بشعة بالبيضاء + “فيديو”

2023-04-25 / 10:44
Photo of بعد الزيارة الملكية.. هل سيستقيم حال الدار البيضاء أم سيتدهور للأسوء؟

بعد الزيارة الملكية.. هل سيستقيم حال الدار البيضاء أم…

2023-04-25 / 09:24
Photo of العثور على جث.ة شاب بالبيضاء.. والساكنة تتهم مهاجرا إفريقيا

العثور على جث.ة شاب بالبيضاء.. والساكنة تتهم مهاجرا إفريقيا

2023-04-24 / 10:23
Photo of البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف لص يحمل سلاحا أبيضا

البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف لص يحمل سلاحا أبيضا

2023-04-24 / 08:14
Photo of اندلاع حريق بفضاء للألعاب بطنجة

اندلاع حريق بفضاء للألعاب بطنجة

2023-04-23 / 20:14
Photo of خنزير بري يتسبب في وفاة عون سلطة نواحي تيزنيت

خنزير بري يتسبب في وفاة عون سلطة نواحي تيزنيت

2023-04-22 / 22:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق