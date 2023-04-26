مباشرة بعد رمضان.. لا حديث يعلو فوق حديث “بشحال الحولي هاذ العام”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ما أن انتهى شهر رمضان الكريم، حتى انطلق الناس يتداولون فيما بينهم مقولة “كداير الحولي هاذ العالي”، وهي المقولة التي لاتختلف اختلافا كبيرا عن المثل الشعبي” مع آخر زلافة لحريرة كيبانو قرون الحولي”، كناية على تقارب الأزمنة وتدافعها.

عيد الأضحى لهذا العام بحول الله وقوته سيكون بنكهة خاصة، حيث يأتي في سياق تحولات وتطورات عدة، أهمها ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بمافي ذلك أسعار الأعلاف، وقلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، وتأثير ذلك على الحرث والنسل، ما أثار ويثير قلقا كبيرا بين صفوف الكسابة والمواطنين.

** كسابة يشتكون غلاء الأعلاف

هنا بإحدى الدواوير بمنطقة أولاد بوزيري بإقليم سطات، هنا اعتاد “عبد الرحيم” أن يسثمر كل سنة في رؤوس الأغنام، لكن حكايته اليوم تختلف اختلافا عن سابقاتها، فسرعان ما وجد نفسه محاطا بعدة اكراهات بدءا بارتفاع منسوب سومة صغار الخرفان، ومرورا بارتفاع تكلفة الأعلاف مقارنة مع السنة الماضية.

عبد الرحيم في حديثه لهبة بريس، أكد بأن فارق الأثمان مقارنة مع عيد الأضحى للسنة الماضية سيعرف ارتفاعا بزيادة 1000 درهم تقريبا، بمعنى أن متوسط أثمنة الأضاحي سيتراوح مابين 3000 و3500 درهم، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو غلاء الأعلاف مع توالي سنوات الجفاف وتأثير ذلك على القطيع.

وأضاف المتحدث، أن معظم الكسابة، اقتنوا الأكباش قبل العيد بحوالي 6 أشهر تقريبا بأثمنة تتراوح مابين 2000 درهم و2300 درهم، على أساس أن كل رأس غنم يستهلك خلال هذه المدة ماقيمته 600 درهم من الأعلاف، بمعنى ” أن الحولي طالع على مولاه بستين ألف من النهار الأول”.

وقال عبد الرحيم : ” من قبل كان الفلاح كيعول على الشتا والربيع والرعي الكسيبة، هاذ علاش كانت الغنم موجودة والثمن كان مناسب…أما اليوم، فالغنم ولات قليلة، وثمنها طلع بزاف، واش خروف باقي كيرضع كيتباع 2000درهم، فيناهو العلف فيناهو الدوا وزد وزد”.

“نورالدين”، وهو أحد الكسابة بمنطقة أولاد سعيد، قال: ” الجفاف هو السبب، حيث إن غالبية الفلاحين والكسابة كيْعلْفُو الغنم ديالهم باش تبقى حية، كين لتقهر وباع كلشي بكري، وكين لبقا كيعاني ويغامر ويشري العلف بثمن غالي باش يروج شوية ويعوض الخسائر خاصة وأن الموسم الفلاحي لهذا العام جا ناقص شوية، الهكتار كيعطي 10 قناطر ميفوتهمش”.

وطمأن “نورالدين” الرأي العام بالقول: ” الحمد لله كلشي غادي يْعيَّد، نتمناو يدوز كلشي بخير…بحال الفقير بحال الغني، كل واحد ورزقو…رغم أن هذا العام كينة الزيادة تقريبا 1000درهم في الحولي”… ” تقريبا الثمن غادي يبدأ من 3000درهم تقريبا”.

وحول موضوع عزم الحكومة استيراد العديد من رؤوس الأغنام لتعزيز قدرات السوق الوطنية، أكد المتحدث أن هذه الأغنام ستوجه غالبا إلى السوق الداخلية للاستهلاك اليومي، وليست موجهة لسد الخصاص الحاصل، بيد أن أكباش العيد تتطلب عناية ومراقبة خاصتين في علاقتها مع طبيعة الأعلاف.

** “الكسابة” والخوف من العيد مايكونش

أبدى العديد من مربي المواشي تخوفاتهم من هاجس الغاء العيد بسبب غلاء الأسعار والظرفية الاقتصادية على حد زعمهم، ذلك كله من شأنه أن يضاعف ويفاقم من وضعياتهم الاقتصادية، اذ أن كثير منهم يعول على مناسبة العيد لتعويض مافات من خسائر، لاسيما بالقطاع الفلاحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب ضعف التساقطات المطرية.

“عبد الواحد” أحد الكسابة، شدد خلال دردشة معه، على أن الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف، ليس اختيارا بالنسبة للفلاحين والكسابة، بل هو واقع فرضته الوضعية الاقتصادية وتداعيات كورونا وحرب أوكرانيا وروسيا، ناهيك عن توالي سنوات الجفاف، مؤكدا على أن أثمنة الأضاحي لهذه السنة ستعرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية، مع العلم أن عدد كبير من الفلاحين استغنوا عن الاستثمار في رؤوس الأغنام.

وأضاف المتحدث، أن مثل هاته العوامل وأخرى، ستسهم لامحالة في التأثير على القدرة الشرائية لدى المواطنين، مطالبا الحكومة بالتدخل والضرب بيد من حديد على هؤلاء، وكذا معالجة الوضع عبر البحث عن حلول ناجعة من شأنها أن تساعد الفلاح على تخطي محنته.

** توالي المناسبات وارتفاع المتطلبات ومقولة فين هروبك أمسكين

غلاء وزيادة صاروخية في معظم المصاريف، بدءا من تكاليف الدخول المدرسي ومرورا بالمناسبات الدينية من رمضان وعيد أضحى، في المقابل نجد معظم الأسر تكابد وتقاوم وتصطف أمام الدكاكين والمتاجر الكبرى بميزانيات استثنائية، مما يجعلنا نقف وقفة تأمل لاتخاذ القرار الصائب، وأن لا نساهم بدورنا في الرفع من منسوب الغلاء عبر خلق الازدحام على أبواب المحلات التجارية وداخل الاسواق، والتي يجد فيها التجار فرصة للإطاحة بجيوب المواطنين “المنهوكة” أصلا.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 1 6