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طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-26 / 08:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء حارة إلى محليا جد حارة بالسهول الشمالية والوسطى، والجنوب-الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تمركز سحب ركامية مرفوقة برعد وبزخات متفرقة فوق الأطلسين الكبير والمتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، و بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و 25 درجة بالسايس ووسط البلاد وبالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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