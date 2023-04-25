المنسقة الأمريكية للتعاون الأطلسي تشيد بريادة الملك في المنطقة الأطلسية

2023-04-25 / 21:50
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هبة بريس

أشادت المنسقة الأمريكية للتعاون الأطلسي، جيسيكا لابين، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المنطقة الأطلسية.

وقالت المسؤولة الأمريكية، في تصريح للصحافة عقب محادثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يلعب دورا طلائعيا في المنطقة الأطلسية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما ذكرت السيدة لابين، في هذا السياق، بانعقاد الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية في يونيو الماضي بالرباط. وأضافت “نحن هنا في المغرب لإجراء مشاورات وتحدونا الرغبة في استخلاص الدروس من التجربة المغربية في مجال الريادة في المنطقة الأطلسية”.

وتابعت المسؤولة الأمريكية ” نعمل مع المغرب من أجل جعل المجال الأطلسي منطقة فرص وللالتقاء كمجتمع أطلسي لما فيه صالح المنطقة الأطلسية”.

ودعت السيدة لابين في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون بين المجتمع الأطلسي، من خلال تكثيف المشاورات بين دول ضفتي هذه المنطقة.

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