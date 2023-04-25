الأزمة مستمرة…تأجيل زيارة وفد برلماني فرنسي إلى المغرب
كشف موقع Africa Intelligence المتخصص في الشؤون الفرنسية الإفريقية انه تم الغاء زيارة كانت مبرمجة من لدن وفد برلماني فرنسي للمغرب
وقال ذات المصدر ” إن وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي، كان من المفترض أن يزور العاصمة المغربية الرباط أواخر شهر أبريل الجاري، لكن وزارة الخارجية المغربية قررت خلاف ذلك”
وتمر العلاقات المغربية الفرنسية منذ مدة ليست بالقصيرة بأزمة لم تعد صامتة بفعل ما رشح عنها من معلومات وما أفادته مؤشرات متنوعة تعبر عن عملية شد وجذب حاصلة بين البلدين
ولعل أبرز ما يفيد في ذلك رفض أغلبية طلبات التأشيرات المقدمة إلى القنصليات الفرنسية من طرف المغاربة الراغبين في السفر، وأغلبهم كانت فرنسا وجهتهم المعتادة، مما شكل صدمة للوبي الفرانكفوني نفسه في المغرب،
لكن هذا يبقى مجرد نقطة برزت إلى السطح وتحيل إلى أزمة أعمق لها أسبابها وخلفياتها المتراكمة.وهي عديدة ابرزها موقف فرنسا الغير الواضح من ملف الصحراء .
10 تعليقات
يعني فرنسا إذا رخصت التأشيرات للمغاربة سنسامح في أشياء أخرى؟ فقط يوجد مشكل التأشيرات.
على فرنسا ان تعترف بمغربية الصحراء وتحترم شعور المغاربة
والا سوف نجهز لها جيشا اوله في الرباط وآخره من ابناء المغرب في باريس
بدءا بفرض قيود على فرنسا من اجل اخضاعها للقانون الدولي وما اعترفت به جميع الدول بان الصحراء مغربية عن اب وجد
اللهم احفض بلدنا المغرب
فعلا ما موقف فرتسا تجاه المغرب في موضوع الصحراء المغربيةة مع العلم ان الصحراء مغربية حرة
نحن اهل الضيافة والجود والكرم هدا معروف علا بلادنا وملكنا الحبيب نصره الله ولاكن مايمر بين فرنسا والمغرب من شد وجدب لايعقل
نتمنا من الطرفين المسامح كريم ونبدأ صفحة جديدة
راه مكينش ابحال المغرب بشعبه وملكه وصحرائه
اللهم احفض بلدنا الحبيب ملكا وشعبا وابعد عنه كل المحن
الصحراء مغربية بملكها وشعبها شاء من شاء وكره من كره أو ديم مغريب
لهلا يجيب بوهم إلى غاية سقوط ماكرون و حكومته، مغرب اليوم ليس كمغرب الامس
أخبث حكومة،واخبث،شعب فوق الارض،هم الفرنسيون قتلة،الأفارقة واستعبادهم واكل خيراتهم ايام الاستعمار والى يومنا هذا وتركوا الشباب الافريقي،يموت،في البحور بحثا،عن لقمة،عيش،ولولا أفريقيا لكانت فرنسا،من دول العالم الثالث،اوالرابع،لانها،لاتملك شيءا،