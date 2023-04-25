الأزمة مستمرة…تأجيل زيارة وفد برلماني فرنسي إلى المغرب

هبة بريس _ الرباط

كشف موقع Africa Intelligence المتخصص في الشؤون الفرنسية الإفريقية انه تم الغاء زيارة كانت مبرمجة من لدن وفد برلماني فرنسي للمغرب

وقال ذات المصدر ” إن وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي، كان من المفترض أن يزور العاصمة المغربية الرباط أواخر شهر أبريل الجاري، لكن وزارة الخارجية المغربية قررت خلاف ذلك”

وتمر العلاقات المغربية الفرنسية منذ مدة ليست بالقصيرة بأزمة لم تعد صامتة بفعل ما رشح عنها من معلومات وما أفادته مؤشرات متنوعة تعبر عن عملية شد وجذب حاصلة بين البلدين

ولعل أبرز ما يفيد في ذلك رفض أغلبية طلبات التأشيرات المقدمة إلى القنصليات الفرنسية من طرف المغاربة الراغبين في السفر، وأغلبهم كانت فرنسا وجهتهم المعتادة، مما شكل صدمة للوبي الفرانكفوني نفسه في المغرب،

لكن هذا يبقى مجرد نقطة برزت إلى السطح وتحيل إلى أزمة أعمق لها أسبابها وخلفياتها المتراكمة.وهي عديدة ابرزها موقف فرنسا الغير الواضح من ملف الصحراء .

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