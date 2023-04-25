مصرع شخصين جراء انهيار مقلع للرخام ضواحي خنيفرة
هبة بريس _ خنيفرة
علم أن انهيار مقلع للرخام اليوم الثلاثاءقد تسبب ، في مصرع شخصين تحت الأنقاض، وذلك بجماعة سيدي لامين في إقليم خنيفرة.
ووفق مصادرجيدة الإطلاع فإن أحد الهالكين أربعيني متزوج وله طفلان، فيما الثاني شاب يبلغ حوالي 20 سنة وينحدران من مركز كهف النسور.
واستنفر الحادث عناصر الدرك الملكي، والسلطات الإقليمية والمحلية، وأفراد القوات المساعدة، الذين حلوا بعين المكان من أجل السهر على عملية انتشال جثتي الضحيتين من تحت الأنقاض.
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10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
لقمة الجيش الحلال صعب جداً يتطلب مجهود كبير والصبر ..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
على السلطات المحلية التدخل من اجل فك الحصار ..
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة..
إنا لله وإنا إليه راجعون.ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
هناك ظروف عمل المواطن البسيط تجدها صعبة جدا. اللهم تقبلها عندك من الشهداء..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ..
لا حول ولا قوه الا بالله