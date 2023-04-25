مصرع شخصين جراء انهيار مقلع للرخام ضواحي خنيفرة

هبة بريس _ خنيفرة

علم أن انهيار مقلع للرخام اليوم الثلاثاءقد تسبب ، في مصرع شخصين تحت الأنقاض، وذلك بجماعة سيدي لامين في إقليم خنيفرة.

ووفق مصادرجيدة الإطلاع فإن أحد الهالكين أربعيني متزوج وله طفلان، فيما الثاني شاب يبلغ حوالي 20 سنة وينحدران من مركز كهف النسور.

واستنفر الحادث عناصر الدرك الملكي، والسلطات الإقليمية والمحلية، وأفراد القوات المساعدة، الذين حلوا بعين المكان من أجل السهر على عملية انتشال جثتي الضحيتين من تحت الأنقاض.

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