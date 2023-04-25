إستئنافية طنجة تؤجل ملف “الطالب أنور” للمرة الثالثة على التوالي

2023-04-25 / 19:39
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هبة بريس - مكتب طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتأجيل النظر في ملف جريمة قتل الطالب أنور التي هزت عاصمة البوغاز والرأي العام الوطني شهر نونبر الماضي .

وقررت استئنافية طنجة، إرجاء النظر في جريمة قتل الطالب أنوار التي تتابع على خلفيتها فتاة قاصر وشخص آخر تربطه بها علاقة قرابة، حيث من المرتقب ان تنعقد جلسة المحاكمة بشكل مغلق، إلى تاريخ 23 ماي المقبل، وذلك بعدما أمرت باستدعاء شاهدين والمصرحين بالملف، وكذا إجراء خبرة طبية بعدما التمس المطالبون بالحق المدني إبرازها ضمن وثائق الملف.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت بتاريخ 05 نونبر الماضي إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.

وقد تم توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية

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