الركراكي يطمح للتدريب في الدوري الإنجليزي.. ويؤكد :”أنا أعمل على هذا الحلم بكل تأكيد”

هبة بريس : القسم الرياضي

قال الناخب الوطني وليد الركراكي إنه يطمح للتدريب في الدوري الإنجليزي مستقبلا، مشددا في الوقت نفسه على صعوبة هذا الأمر.

وقال الركراكي في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” :”التدريب في الدوري الإنجليزي هو أمر معقد بالنسبة للمدربين الأفارقة، إذ من الصعب على مالك أو رئيس ناد أن يتحلى بالشجاعة ويمنح الفرصة لمدرب أفريقي”.

وتابع :”التدريب في الدوري الإنجليزي هو حلم بالنسبة لي منذ بداية مسيرتي، وأنا أعمل بكل تأكيد على تحقيق هذا الحلم”.

ومعلوم أن أسهم المدرب وليد الركراكي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعدما بصم على مشاركة مميزة مع أسود الأطلس في مونديال قطر 2022 من خلال احتلال المركز الرابع لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية والأفريقية.

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