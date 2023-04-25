اختطاف لاعب الاتحاد الليبي لكرة القدم من طرف “مسلحين”

هبة بريس

أكدت تقارير صحفية ليبية، الاثنين، أن لاعب الاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد زعبية، تعرض لعملية اختطاف من قبل “مسلحين”.

وأكد موقع “ليبيا المستقبل”، نقلا عن مصادر من عائلة زعبية، أن الأخير تعرض للاختطاف من طرف ما أسموهم “عناصر مسلحة”.

ونقل المصدر ذاته منشورا عن عم اللاعب عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، حيث قال: “سألني عدد من الأصدقاء على الخاص عن مدى صحة الخبر المتداول في بعض صفحات فيسبوك بشأن خطف نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني محمد زعبية.. نعم انقطع الاتصال مع محمد منذ يوم الخميس الماضي”.

ويطالب محيط اللاعب بإطلاق سراح هذا الأخير فورًا، مناشدين كافة الجهات المعنية والمسؤولين في الدولة الليبية، التدخل بشكل عاجل لإطلاق سراحه.

وسبق لزعبية أن تألق في البطولة الجزائرية، بألوان شبيبة القبائل موسم 2013-2014، قبل الالتحاق بعدها بمولودية وهران إلى غاية 2016.

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