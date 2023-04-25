عقب تعرضه للنصب في حفل البحرين..كيف تصرف هاني شاكر؟

نجلاء مزيان: هبة بريس

أصرّ الفنان المصري هاني شاكر على إحياء حفله الغنائي في البحرين، أمس الإثنين، رغم تعرضه للنصب هو وفرقته الموسيقية من المتعهد وهروب الأخير دون دفع أجورهم.

وحسب الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، فإن المتعهد الذي هرب في اللحظات الأخيرة لم يدفع أيضا مستحقات الفندق الذي استضاف الحفل أثناء عيد الفطر.

ونشرت السعيد عدد من المنشورات عبر حسابيها في “تويتر” و”إنستغرام”، أظهرت خلالها صورة جواز سفر المتعهد، موضحة أن الأخير فرّ دون دفع المستحقات لكافة الأطراف، ومشيرة أنها حجزت 20 تذكرة للحفلة، واستطاعت استرداد ثمنها من شريك المتعهد.

وناشدت الإعلامية الكويتية وزارة الداخلية البحرينية لفتح تحقيق في الواقعة، مشيدة بموقف هاني شاكر الذي أصر على إحياء الحفل للمتواجدين بدون مقابل رغم الظروف الصعبة وحالة البلبلة التي حصلت، قائلة: “الكبير كبير يا أستاذ”، و”فنان من الزمن الجميل”.

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