عقب تعرضه للنصب في حفل البحرين..كيف تصرف هاني شاكر؟

2023-04-25 / 19:29
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

أصرّ الفنان المصري هاني شاكر على إحياء حفله الغنائي في البحرين، أمس الإثنين، رغم تعرضه للنصب هو وفرقته الموسيقية من المتعهد وهروب الأخير دون دفع أجورهم.

وحسب الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، فإن المتعهد الذي هرب في اللحظات الأخيرة لم يدفع أيضا مستحقات الفندق الذي استضاف الحفل أثناء عيد الفطر.

ونشرت السعيد عدد من المنشورات عبر حسابيها في “تويتر” و”إنستغرام”، أظهرت خلالها صورة جواز سفر المتعهد، موضحة أن الأخير فرّ دون دفع المستحقات لكافة الأطراف، ومشيرة أنها حجزت 20 تذكرة للحفلة، واستطاعت استرداد ثمنها من شريك المتعهد.

وناشدت الإعلامية الكويتية وزارة الداخلية البحرينية لفتح تحقيق في الواقعة، مشيدة بموقف هاني شاكر الذي أصر على إحياء الحفل للمتواجدين بدون مقابل رغم الظروف الصعبة وحالة البلبلة التي حصلت، قائلة: “الكبير كبير يا أستاذ”، و”فنان من الزمن الجميل”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عن دبلجة “بنات العساس”..الناقد واكريم:” سيفقد جزءا من هويته المغربية”

عن دبلجة “بنات العساس”..الناقد واكريم:” سيفقد جزءا من هويته…

2023-04-25 / 20:21
Photo of هاجر مصدوقي تتحدث عن دورها في مسلسل “كاينة ظروف” و “شوك الورد”

هاجر مصدوقي تتحدث عن دورها في مسلسل “كاينة ظروف”…

2023-04-25 / 16:48
Photo of عرض مسلسل “بنات العساس” باللهجة السورية.. و الروخ يعلق:” جاء وقت انتشار الدراما المغربية”

عرض مسلسل “بنات العساس” باللهجة السورية.. و الروخ يعلق:”…

2023-04-25 / 12:40
Photo of أربعة أفلام حظيت بدعم “ورشات الأطلس” ضمن تشكيلة “مهرجان كان”

أربعة أفلام حظيت بدعم “ورشات الأطلس” ضمن تشكيلة “مهرجان…

2023-04-25 / 10:52
Photo of المهرجان الدولي 23 للسينما الإفريقية يكرم البشير واكين ودريسا توري

المهرجان الدولي 23 للسينما الإفريقية يكرم البشير واكين ودريسا…

2023-04-25 / 09:12
Photo of إفتتاح النسخة الأولى لمهرجان المسرح الإفريقي

إفتتاح النسخة الأولى لمهرجان المسرح الإفريقي

2023-04-25 / 06:31
Photo of محمد رمضان: أتشرف بصداقة ملك المغرب

محمد رمضان: أتشرف بصداقة ملك المغرب

2023-04-24 / 16:29
Photo of روتانا توقف الحملة الترويجية لألبوم إليسا.. والأخيرة تخرج عن صمتها

روتانا توقف الحملة الترويجية لألبوم إليسا.. والأخيرة تخرج عن…

2023-04-24 / 14:35
Photo of بمشاركة دنيا بوطازوت و زوجها.. زكرياء الغافولي يستعد لطرح جديده الفني

بمشاركة دنيا بوطازوت و زوجها.. زكرياء الغافولي يستعد لطرح…

2023-04-24 / 12:34
Photo of بعد انفصالهما.. عودة نسرين طافش لزوجها شريف شرقاوي

بعد انفصالهما.. عودة نسرين طافش لزوجها شريف شرقاوي

2023-04-24 / 11:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق