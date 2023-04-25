الوداد يتصدر قائمة أكثر الأندية قيمة تسويقية في البطولة الاحترافية

هبة بريس : القسم الرياضي

يتصدر الوداد الرياضي قائمة أكثر الأندية قيمة تسويقية في البطولة الوطنية الاحترافية خلال الموسم الكروي الحالي.

ووفقا لموقع “ترانسفر ماركت” فإن إجمالي القيمة التسويقية للاعبي الوداد الرياضي تبلغ 19.35 مليون يورو في صدارة القائمة، ويأتي الرجاء الرياضي في المركز الثاني بـ 15.66 مليون يورو، بينما حل الجيش الملكي في المركز الثالث بـ 13.28 مليون يورو.

وبخصوص أقل الأندية قيمة تسويقية، فإن شباب السوالم يتذيل الترتيب بـ 4.76 مليون يورو فقط وخلفه المغرب التطواني في المركز قبل الأخير بـ 5.05 مليون يورو.

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