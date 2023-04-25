الوداد يتصدر قائمة أكثر الأندية قيمة تسويقية في البطولة الاحترافية
هبة بريس : القسم الرياضي
يتصدر الوداد الرياضي قائمة أكثر الأندية قيمة تسويقية في البطولة الوطنية الاحترافية خلال الموسم الكروي الحالي.
ووفقا لموقع “ترانسفر ماركت” فإن إجمالي القيمة التسويقية للاعبي الوداد الرياضي تبلغ 19.35 مليون يورو في صدارة القائمة، ويأتي الرجاء الرياضي في المركز الثاني بـ 15.66 مليون يورو، بينما حل الجيش الملكي في المركز الثالث بـ 13.28 مليون يورو.
وبخصوص أقل الأندية قيمة تسويقية، فإن شباب السوالم يتذيل الترتيب بـ 4.76 مليون يورو فقط وخلفه المغرب التطواني في المركز قبل الأخير بـ 5.05 مليون يورو.
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10 تعليقات
الوداد من الأندية العربية القوية جدا ..
الوداد تاتي في الصدارة المغربية الأولى والثانية عربيا ..
نتمنى أن يرتقي مستوى الوداد اكثر لانه هاته السنة كان اضعف قليلا..
وداد الأمة مفخرة مغربية تبقى في التاريخ ويتناقلها جيل عن جيل ..
الوداد الرياضي هو ذالك الفريق الكبير الذي قدم الكثير ولازال يقدم للكرة ..
كل التقدير والاحترام للنادي الوداد الرياضي الذي تألق ومسيرة موفقة ..
الوداد البيضاوي مفخرة مغربية..
القيمة السوقية لازالت ترتفع للوداد الرياضي..
تحية تقدير واحترام الرئيس سعيد الناصري الذي يسعى لتحقيق الوداد كل اهدافه وطموحه ..
مسيرة موفقة يارب للوداد الرياضي