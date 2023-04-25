هذا ماسيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2023-04-25 / 16:45
0
هبة بريس

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث – سفن الصيد البحري، والثاني بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأضاف أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسالة خطية إلى الملك محمد السادس من رئيس الكونغو

رسالة خطية إلى الملك محمد السادس من رئيس الكونغو

2023-04-25 / 18:58

“ميارة” يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الدومنيكان

2023-04-25 / 17:59
Photo of سفير المملكة بالسودان ..أفراد الجالية المغربية يتواجدون بمدينة “بورت سودان”

سفير المملكة بالسودان ..أفراد الجالية المغربية يتواجدون بمدينة “بورت…

2023-04-25 / 17:33
Photo of أخنوش: قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من الملك

أخنوش: قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من الملك

2023-04-25 / 14:47
Photo of الطالبي العلمي يتباحث مع نظيره من جمهورية الدومينكان

الطالبي العلمي يتباحث مع نظيره من جمهورية الدومينكان

2023-04-25 / 13:38
Photo of “انفلات أمني” يربك حسابات جبهة البوليساريو الانفصالية

“انفلات أمني” يربك حسابات جبهة البوليساريو الانفصالية

2023-04-24 / 19:45
Photo of مدريد تُجدد دعوتها للجزائر بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

مدريد تُجدد دعوتها للجزائر بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

2023-04-24 / 19:11
Photo of اشتباكات السودان.. الملك يأمر بتأمين عودة المواطنين المغاربة

اشتباكات السودان.. الملك يأمر بتأمين عودة المواطنين المغاربة

2023-04-24 / 16:45
Photo of خبير يدين تحويل الجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف

خبير يدين تحويل الجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات…

2023-04-23 / 10:04
Photo of إدانة “للتحويل المنهجي” للجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية

إدانة “للتحويل المنهجي” للجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية

2023-04-22 / 16:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق