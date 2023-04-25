هذا ماسيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث – سفن الصيد البحري، والثاني بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأضاف أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

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