العروي .. العثور على شاب جث.ة هامدة داخل سيارته

2023-04-25 / 16:11
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هبة بريس : وجدة

اكتشف عدد من المارة بإحدى أزقة مدينة العروي التابعة ترابيا لإقليم الناظور، مساء الإثنين 24 أبريل الجاري، بوجود جثة لشاب توفي في ظروف غامضة داخل سيارته المركونة.

وحسب مصادر مطلعة، أن وضعية الشاب داخل سيارته وجموده لمدة طويلة، أثارت شكوك المارة وعدد من ساكنة الحي، ليتم إبلاغ العناصر الأمنية التي حلت بعين المكان مرفوقة بالسلطة المحلية، حيث تم التأكد من وفاته.

وقامت عناصر أمنية بمعاينة مكان الحادث وجثة الهالك وتحرير محضر في النازلة، فيما جرى نقل الجثة صوب قسم الأموات بمستشفى القرب بالعروي، في انتظار نتائج التشريح الطبي لتحديد الحيثيات والدواعي.

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