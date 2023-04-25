لتسوية قضية الطلاق.. زوجة حكيمي تطالبه ب 10 ملايين أورو

هبة بريس - متابعة

في جديد قضية انفصال اللاعب المغربي أشرف حكيمي وهبة عبوك، كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن عبوك أصيبت بالصدمة بعد علمها بأن ثروة أشرف بأكملها باسم والدته، وهو الأمر الذي أدى إلى “تغيير جذري في شروط أي تسوية محتملة للطلاق”.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الفريق القانوني لهبة يطالب بـ10 ملايين يورو لتسوية قضية الطلاق، بينما يعرض عليها أشرف مليونين فقط.

من جهتها، نقلت صحيفة “La Vanguardia” الإسبانية أن الممثلة قررت رفع دعوى قضائية ضد زوجها السابق بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أصول الزوجية.

هذا ويشار الى أن تقارير إعلامية اسبانية نقلت قبل أسابيع خبر نقل حكيمي لثروته لوالدته وهو الإمر الذي شكل صدمة لزوجته.

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