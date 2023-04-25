أخنوش: إنجاز المنتخب في مونديال قطر ساهم في أشعاع المملكة دوليا

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إنجاز المنتخب الوطني في كأس العالم بقطر ساهم في اشعاع المملكة على المستوى الدولي، كما شكل حملة تواصلية متميزة لفائدة بلادنا.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن كأس العالم أثار اهتماما غير مسبوق بالمغرب ولا سيما في صفوف المشاهير وصناع الرأي الذين شكلوا 40% من الأشخاص الذين تحدثوا بشكل ايجابي على المغرب، كما ذكر اسم المغرب ملايين المرات، وتم تسجيل أزيد من 130 مليون تفاعل مع محتويات المغرب من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد رئيس الحكومة، على أن هذا التفاعل الإيجابي يتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع السياحي ولحظة تاريخية للانفتاح على أسواق جديدة.

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