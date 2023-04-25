أسود الأطلس

أخنوش: إنجاز المنتخب في مونديال قطر ساهم في أشعاع المملكة دوليا

2023-04-25 / 15:13
2
هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إنجاز المنتخب الوطني في كأس العالم بقطر ساهم في اشعاع المملكة على المستوى الدولي، كما شكل حملة تواصلية متميزة لفائدة بلادنا.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن كأس العالم أثار اهتماما غير مسبوق بالمغرب ولا سيما في صفوف المشاهير وصناع الرأي الذين شكلوا 40%  من الأشخاص الذين تحدثوا بشكل ايجابي على المغرب، كما ذكر اسم المغرب ملايين المرات، وتم تسجيل أزيد من 130 مليون تفاعل مع محتويات المغرب من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد رئيس الحكومة، على أن هذا التفاعل الإيجابي يتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع السياحي ولحظة تاريخية للانفتاح على أسواق جديدة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تتويج مغربي في مسابقة عالمية لتصميم الروبو

تتويج مغربي في مسابقة عالمية لتصميم الروبو

2023-04-25 / 17:20
Photo of أخنوش: متطلبات السائح المغربي لا تقل عن نظيره الأجنبي

أخنوش: متطلبات السائح المغربي لا تقل عن نظيره الأجنبي

2023-04-25 / 15:29
Photo of وزير النقل: الاستعدادات جارية لتحويل مكتب المطارات إلى شركة مساهمة

وزير النقل: الاستعدادات جارية لتحويل مكتب المطارات إلى شركة…

2023-04-25 / 14:32
Photo of تجاوز 25 درهما للكيلوغرام.. ارتفاع صاروخي لأسعار الدجاج

تجاوز 25 درهما للكيلوغرام.. ارتفاع صاروخي لأسعار الدجاج

2023-04-25 / 13:54
Photo of ب”الرصاص”.. أمن فاس يوقف شخصا عرض حياة مواطنين للخطر

ب”الرصاص”.. أمن فاس يوقف شخصا عرض حياة مواطنين للخطر

2023-04-25 / 11:26
Photo of توفي في طريقه للمستشفى.. “رصاصة” أمن البيضاء تنهي حياة “جانح”

توفي في طريقه للمستشفى.. “رصاصة” أمن البيضاء تنهي حياة…

2023-04-25 / 09:10
Photo of مسؤولة أمريكية: المغرب “شريك أساسي” في مكافحة التطرف

مسؤولة أمريكية: المغرب “شريك أساسي” في مكافحة التطرف

2023-04-25 / 08:39
Photo of المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح

المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح

2023-04-25 / 08:14
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2023-04-25 / 08:10
Photo of التعليم الخصوصي بثلاثاء الأولاد ..مطالب بالبحث والتفتيش

التعليم الخصوصي بثلاثاء الأولاد ..مطالب بالبحث والتفتيش

2023-04-24 / 21:15

‫2 تعليقات

  1. نعم المنتخب الوطني فاجئ العالم بما قدمه في قطر. ولكن هناك جهات افسدت تلك الشهرة للمنتخب الا وهي فضيحة التذاكر. لماذا سكوتكم علئ هذه الفضيحة. اذا كنتم تقولون على انكم تحاربون الفساد هاهو الفساد يتجول أمام اعينكم ولم تستطيعوا فعل اي شيئ.

  2. وانت سيدي الوزير ماذا قدمت للمغاربة؟
    الشباب دايرين النية ونجحوا في مهامهم وهناك من يريد خطف هذا الشرف ليختبأ وراءه ويقدمه للمغاربة على انه شغل جماعي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق