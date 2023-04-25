عزيز أخنوش

أخنوش: قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من الملك

2023-04-25 / 14:47
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هبةبريس - لبنى أبروك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن القطاع يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي العام ، ولما له من دور في كسب التحديات الاقتصادية والاجتماعية  وخلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة مما يجعل الرهان ليه أمرا ضروريا من خلال سياسة متجددة ومستدامة.

وشدد أخنوش، على أن الحكومة أولت بدورها منذ تعيينها أهمية خاصة للقطاع كونه أحد محركات الاقتصاد الوطني، وعملت منذ أيامها الأولى على تنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين.

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