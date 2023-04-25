تجاوز 25 درهما للكيلوغرام.. ارتفاع صاروخي لأسعار الدجاج

هبة بريس - الرباط

سجلت أسعار الدجاج ارتفاعا صاروخيا بمختلف المحلات والأسواق خلال الأيام الأخيرة.

وتراوحت أسعار الدجاج الحي بمختلف المدن بين 25 درهما و27 درهما، فيما تجاوزت أسعار الدجاج المذبوح 38 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المغاربة عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية.

وأكد مواطنون، على مقاطعتهم لاقتناء الدجاج والبيض بسبب غلائها المفاجئ، مطالبين الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذه الارتفاعات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

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