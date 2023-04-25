عرض مسلسل “بنات العساس” باللهجة السورية.. و الروخ يعلق:” جاء وقت انتشار الدراما المغربية”

2023-04-25 / 12:40
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نجلاء مزيان: هبة بريس

شرعت قناة الشارقة الإماراتية في عرض أولى حلقات المسلسل المغربي“بنات العساس”، الذي تم دبلجته إلى اللهجة السورية، وذلك بعد تحقيقه نسب مشاهدات عالية خلال فترة عرضه.

وشهدت مقاطع فيديو العمل الدرامي المدبلجة، تفاعل كبير من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي، و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

و اعتبر العديد من النشطاء أن هذه الخطوة هي نقطة مضيئة في مسار الدراما المغربية، وتحفيز لجميع الأعمال المغربية للتوسع و الانتشار في الوطن العربي.

وفي سياق متصل، كشف الفنان و المخرج المغربي إدريس الروخ في تصريخ خاص لجريدة هبة بريس، أن هذه التجربة مهمة جدا، مشيرا أن الدراما التلفزيونية المغربية قد جاء وقتها للإنتشار.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا الانتشار مهم لتقريب الرؤى و كذا صورة العمل الإبداعي المغربي، و ذلك من خلال التلفزيون وأيضا المنتوجات المغربية، كي تحط رحالها في الخليج و العالم العربي بصفة عامة، و أن تقدم نموذجا للإشتغال في المستقبل على نشر جميع الأعمال في التلفزيون العربي، باعتبار أن المغاربة كانوا دائما السباقين لأخد المنتوج العربي و مشاهدته عبر القنوات المغربية.

وأضاف الروخ أن مسلسل بنات العساس يحمل كل مقومات العمل الناجح، من مواضيع مهمة و ممثلين أكفاء، و تشخيص مهم، الأمر الذي يجعل المغرب له قدرة و قوة لاختراق منظومة العمل التلفزيوني الدرامي على مستوى الإخراج و تقنيات أخرى.

و في الأخير، كشف مخرج “بنات العساس” أنه يطمح إلى انتشار “كاينة ظروف” في العالم العربي و أن تكون كذلك قنوات عربية أخرى تحتضن المنتوج المغربي كالمصرية و الاردنية و البحرينية…

و جدير بالذكر، أن مصادر جريدة هبة بريس كشفت أن المنتج خالد النقري له الفضل الكبير في تسويق “بنات العساس” خارج المغرب، و انتشاره خاصة في دولة الإمارات.

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‫4 تعليقات

  2. النصر المبين قادم لا شك في ذلك،…من بعد هاد النجاح سوف تزحف جيوشنا المغربية لتحرير القدس الشريف و إرجاع المسجد الأقصى.

  3. حيت بناتنا ولاو سلعة كتباع و تشترى و هي سلعة مطلوبة في الخليج اما انتاجات رمضان فهي رديئة بدون استتناء

  4. فعلا هذا الانتشار مهم لتقريب الرؤى و كذا صورة العمل الإبداعي المغربي، و ذلك من خلال التلفزيون ويساهم في التعريف بالانتاح الدرامي المغربي، كي يحط رحاله في دول الخليج الشقيقة و العالم العربي بصفة عامة، كامل التوفيق نتمناه لهذا العمل و لمثل هذه المبادرات الفنية

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