الركراكي: “سأستقيل إذا لم نصل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا”

2023-04-25 / 12:36
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هبة بريس

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي، عن استقالته من تدريب المنتخب المغربي في حالة عدم التأهل لنصف نهائي كأس افريقيا.

وقال الركراكي في تصريح لقناة “BBC World” ” المنتخب المغربي مستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا وعلينا أن نكون فائزين دائما”.

وشدد الركراكي على ضرورة الحفاظ على صدارة المنتخبات الأفريقية، حتى يستطيع المنتخب المغربي نيل أفضل النتائج على مستوى العالم، وأضاف قائلاً: “يلزمنا التحلي بروح الانتصار والعزيمة الثابتة للحفاظ على المكاسب، وإذا لم يتأهل منتخب المغرب إلى الدور نصف نهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، فسأستقيل لا محالة”.

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‫7 تعليقات

  6. زيد زيد زيد بالعزيمة والايرادة اللقوية او دعواة الواليدين والمجهودات انتاع الفرقة الوطنية انشاالله رابحين كاس أمم افريقيا

  7. لا لا لا تم لا ايها المدرب المحبوب. كيفما كانت النتائج سنتقبلها. الي ابغا الكرة ستضرب في العريضة وتخرج هذا ما تعلمناه منك في مونديال قطر وفاجأت العالم.

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