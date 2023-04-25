منظمة الصحة العالمية تحذر من “خطر بيولوجي”

2023-04-25 / 11:56
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هبة بريس - وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من “خطر بيولوجي” مرتفع في السودان بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطني في ظل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال ممثل المنظمة الأممية في السودان نعمة سعيد عابد في اتصال عبر تقنية الفيديو، إن “أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرا للصحة العامة، ما يشكّل خطرا بيولوجيا مرتفعا جدا”، مشيرا الى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

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